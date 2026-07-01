MS recebe novos investimentos e reforço na saúde pública

Governo Federal entrega veículos e amplia rede de atendimento no Estado

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Saúde bucal e atenção básica ganham reforço com novas unidades móveis

O Mato Grosso do Sul recebeu nesta terça-feira (30) um novo pacote de investimentos do Ministério da Saúde voltado ao fortalecimento da rede pública.

O senador Nelsinho Trad participou da agenda que marcou a entrega de 29 micro-ônibus e quatro unidades móveis odontológicas destinadas aos municípios sul-mato-grossenses. Durante o evento, também foi confirmada a construção de duas policlínicas, uma em Campo Grande e outra em Três Lagoas.

Os equipamentos têm como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde básica e especializada. Nelsinho Trad destacou a importância das ações para a melhoria do atendimento no Estado. Ele lembrou o período em que foi prefeito de Campo Grande e citou o reconhecimento nacional do programa Brasil Sorridente.

O senador ressaltou que as novas unidades odontológicas vão reforçar o atendimento em diversas regiões. Segundo ele, os investimentos ajudam a reduzir filas e agilizar consultas e procedimentos.

O parlamentar afirmou ainda que já destinou mais de R$ 70 milhões para a área da saúde. O compromisso, segundo ele, é seguir trabalhando para garantir mais qualidade de vida à população sul-mato-grossense.

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