Atiradores de elite chamam atenção em jogos da Copa do Mundo

Objetivo é prevenir ataques e responder rapidamente a ameaças

A presença de atiradores de elite nos estádios da Copa do Mundo de 2026 tem chamado a atenção do público e levantado discussões sobre o modelo de segurança adotado nos Estados Unidos, país que concentra a maior parte dos jogos do torneio. O esquema faz parte de um protocolo já tradicional em grandes eventos realizados no país, com agentes posicionados em pontos elevados das arenas para monitoramento constante da multidão. Esse modelo foi consolidado a partir da década de 1990 e se tornou padrão em jogos da NFL, shows e eventos de grande concentração de pessoas.

No desenvolvimento do sistema, os chamados “snipers” atuam tanto na observação do interior dos estádios quanto no entorno, ampliando a cobertura de vigilância. A estratégia busca reduzir riscos de atentados e permitir resposta imediata em situações de emergência envolvendo possíveis atiradores ativos. A justificativa das autoridades está ligada ao histórico de violência armada no país e à necessidade de prevenção em locais de grande circulação de público.

Na prática, o protocolo integra um conjunto mais amplo de segurança que envolve diferentes forças policiais, tecnologia de monitoramento e controle de acesso. Na Copa do Mundo, a medida segue sendo aplicada como parte do planejamento geral para proteger torcedores, atletas e delegações durante a competição.