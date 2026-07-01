Prefeitura investe R$ 392 mil na recuperação da Gury Marques

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 392.631,72 na readequação e recuperação funcional do pavimento asfáltico no trecho da Avenida Gury Marques que dá acesso ao Bairro das Moreninhas. A obra tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e reforçar a segurança de motoristas e moradores que utilizam a via diariamente.

A contratação da empresa responsável pela execução dos serviços, a Zion Prime Obras e Pavimentação Ltda., foi oficializada com a publicação do extrato do contrato na edição desta terça-feira (1º) do Diogrande.

O investimento integra o pacote de mais de R$ 280 milhões destinados pela Prefeitura para obras de drenagem, pavimentação, recapeamento e implantação de ciclovias em diferentes regiões da Capital ao longo de 2026.

Com a formalização do contrato e a conclusão dos trâmites administrativos, será emitida a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras. Após a emissão do documento, a empresa terá prazo de 90 dias para executar os serviços.

A intervenção faz parte do conjunto de ações da Prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade, contemplando um dos principais acessos ao Bairro das Moreninhas e contribuindo para mais segurança e conforto aos usuários da via.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Guarda Municipal prende dois foragidos em Dourados

Milton - 0
Ações ostensivas levam à recaptura de evadido e prisão por dívida de pensão A presença diária da Guarda Municipal em Dourados resultou na prisão de...
Leia mais

Governo de MS investe R$ 125 milhões em Nova Andradina

Milton - 0
Com praticamente R$ 125 milhões em investimentos em Nova Andradina, o Governo de MS autorizou o início de obras importantes de infraestrutura urbana e...
Leia mais

Laudo confirma choque anafilático como causa da morte de Grazielle Machado

Milton - 0
Caso afasta suspeita inicial de infecção por salmonela A ex-vereadora de Campo Grande e ex-deputada estadual Grazielle Machado morreu em decorrência de choque anafilático, conforme...
Leia mais

Rose Modesto alerta para crescimento de jovens desconectados da escola e mercado de trabalho

Josimar Palácio - 0
O número crescente de jovens que não estudam e nem trabalham tem acendido um alerta em todo o país. O tema preocupa Rose Modesto,...
Leia mais