Prefeitura investe R$ 392 mil na recuperação da Gury Marques

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 392.631,72 na readequação e recuperação funcional do pavimento asfáltico no trecho da Avenida Gury Marques que dá acesso ao Bairro das Moreninhas. A obra tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e reforçar a segurança de motoristas e moradores que utilizam a via diariamente.

A contratação da empresa responsável pela execução dos serviços, a Zion Prime Obras e Pavimentação Ltda., foi oficializada com a publicação do extrato do contrato na edição desta terça-feira (1º) do Diogrande.

O investimento integra o pacote de mais de R$ 280 milhões destinados pela Prefeitura para obras de drenagem, pavimentação, recapeamento e implantação de ciclovias em diferentes regiões da Capital ao longo de 2026.

Com a formalização do contrato e a conclusão dos trâmites administrativos, será emitida a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras. Após a emissão do documento, a empresa terá prazo de 90 dias para executar os serviços.

A intervenção faz parte do conjunto de ações da Prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade, contemplando um dos principais acessos ao Bairro das Moreninhas e contribuindo para mais segurança e conforto aos usuários da via.