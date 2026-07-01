Entenda por que Vini Jr. come abacaxi antes dos jogos pela Seleção

Fruta ajuda na hidratação e energia rápida durante jogos

O atacante Vini Jr. chamou atenção ao ser flagrado comendo abacaxi antes da partida da Seleção Brasileira na Copa, momento que rapidamente repercutiu nas redes sociais e despertou curiosidade dos torcedores. O hábito, no entanto, não é novo na carreira do jogador e já havia sido observado em jogos pelo Real Madrid, inclusive em partidas decisivas, quando o atleta também recorre a frutas pouco antes de entrar em campo.

A prática faz parte de uma estratégia nutricional comum no futebol de alto rendimento, em que os atletas recebem alimentos leves e de rápida absorção antes das partidas. O abacaxi, nesse contexto, é uma das opções mais utilizadas por combinar hidratação e fornecimento rápido de energia, sem causar desconforto durante o esforço físico.

Além disso, a fruta possui alto teor de água, o que ajuda na manutenção da hidratação durante o jogo, e é rica em vitamina C, que auxilia na proteção contra o estresse oxidativo gerado pela atividade intensa. Outro componente importante é a bromelina, enzima que contribui para a digestão das proteínas e melhora o processo digestivo dos atletas.

Assim, o consumo de abacaxi por Vini Jr. antes das partidas não é apenas um hábito curioso, mas parte de uma preparação física e nutricional voltada para melhorar desempenho, recuperação e resistência em campo.