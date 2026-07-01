Deputado Junior Mochi solicita climatização da Escola Estadual Uirapuru, em Nioaque

Na manhã desta terça-feira (30), o deputado estadual Junior Mochi apresentou indicação à Secretaria de Estado de Educação (SED) solicitando a instalação de sete aparelhos de ar-condicionado na Escola Estadual Uirapuru, localizada no Assentamento Uirapuru, em Nioaque.

A proposta atende à solicitação do vereador Jorge Fernandes Lemes. Os equipamentos já foram adquiridos, mas ainda não foram instalados devido às mudanças na estrutura da rede escolar da região.

Para o parlamentar, a medida garantirá mais conforto e melhores condições de ensino e aprendizagem para alunos, professores e servidores, além de assegurar o correto aproveitamento do investimento público realizado.