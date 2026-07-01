Federação iraniana reage a declarações de autoridades dos Estados Unidos

A seleção do Irã foi recebida com festa por uma multidão no aeroporto de Teerã após retornar da Copa do Mundo, onde encerrou sua participação na fase de grupos com três empates e não conseguiu avançar. O retorno aconteceu em meio a um clima de forte comoção nacional, com torcedores exaltando o desempenho invicto da equipe.

Durante a preparação e a disputa do torneio, a delegação enfrentou sérios problemas logísticos causados pela tensão entre Irã e Estados Unidos. Houve mudanças na base de treinamentos, dificuldades com vistos e cancelamentos de compromissos, o que obrigou o time a se preparar em Tijuana, no México, enquanto atuava em cidades norte-americanas. Dentro de campo, apesar das adversidades, a seleção conseguiu manter invencibilidade na fase de grupos, mas acabou eliminada. Após a queda, o atacante Ramin Rezaian lamentou o resultado e pediu desculpas aos torcedores pelo desfecho da campanha.

No retorno a Teerã, os jogadores foram recebidos como heróis pela torcida, que valorizou o esforço da equipe diante das dificuldades enfrentadas. Em meio ao cenário esportivo, a federação iraniana também reagiu a declarações de autoridades dos Estados Unidos, criticando o tratamento dado à delegação durante o torneio. Assim, a participação do Irã terminou marcada por contraste entre eliminação no campo e forte apoio popular no país.