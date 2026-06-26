Investimentos da deputada Lia Nogueira reforçam rede de atendimento a pessoas com deficiência na Capital

Emendas garantem recursos para o Cotolengo Sul-Mato-Grossense e a APAE, impactando diretamente famílias e serviços de reabilitação

Para muitas famílias, o acesso a tratamentos especializados, equipamentos adequados e atendimento humanizado representa muito mais do que assistência em saúde, significa dignidade, inclusão e a possibilidade de uma vida com mais qualidade. Por conta desta realidade, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) destinou recursos por meio de emendas parlamentares ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense e à APAE de Campo Grande, ampliando a capacidade de atendimento e beneficiando diretamente centenas de pacientes e suas famílias.

As entidades receberam um total de R$ 100 mil em investimentos destinados à aquisição de insumos e equipamentos essenciais para a manutenção e qualificação dos serviços oferecidos.

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense, fundado em 1996, é reconhecido pelo trabalho humanizado desenvolvido junto a crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave e sequelas neurológicas, oriundos, em sua maioria, de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao longo de quase três décadas, a instituição construiu uma trajetória marcada pelo carinho, pela dedicação e pela promoção da saúde e da dignidade.

Para auxiliar na continuidade desse trabalho, a parlamentar destinou R$ 50 mil para a aquisição de materiais de consumo e permanentes, incluindo insumos essenciais para o atendimento diário dos pacientes.

Segundo o presidente do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Padre Valdeci Marcolino, os recursos chegam em um momento importante para a instituição e representam mais qualidade no atendimento prestado.

“Cada investimento recebido se transforma diretamente em cuidado. Quando conseguimos adquirir insumos e melhorar nossa estrutura, estamos garantindo mais conforto, mais segurança e melhores condições de tratamento para pessoas que dependem dos nossos serviços todos os dias. Esse apoio fortalece nossa missão e nos ajuda a continuar oferecendo um atendimento digno e humanizado”, destacou.

Outra entidade contemplada foi a APAE de Campo Grande, que há mais de 50 anos atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e oferece serviços especializados por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER).

A estrutura reúne profissionais de diversas áreas, como medicina especializada, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, enfermagem, nutrição e serviço social, promovendo atendimento integral aos usuários e suas famílias.

A emenda destinada à APAE possibilitou a aquisição de cinco computadores completos, equipamentos que irão modernizar processos internos e fortalecer a prestação dos serviços oferecidos pela instituição.

Durante a ocasião a deputada também conversou com mães atípicas sobre o projeto de sua autoria que prevê 60% de desconto no IPVA para famílias com pessoas com deficiência, incluindo autismo e síndrome de down, como forma de aliviar o orçamento familiar.

A mãe atípica Marina da Silva que mora nas Moreninhas atevessa a cidade todos os dias em busca de atendimento para o filho autista.

“O carro não é luxo, o meu filho entra em crise quando entra em veículos desconhecidos tanto em ônibus quanto em carro de aplicativo, por isso pra nós o automóvel é essencial e o desconto no IPVA ajuda muito, porque o que sobra pode ser usado com alimentação, além do combustível, que está caro. É um apoio importante para muitas famílias que vivem essa realidade”, afirmou.

A deputada estadual Lia Nogueira reforça que o olhar para a inclusão deve ir além da estrutura e dos recursos, envolvendo sensibilidade e compromisso social.

“Nenhuma família escolhe enfrentar desafios sozinha. Por isso, acredito que o poder público precisa estar presente, garantindo oportunidades, acolhimento e condições para que cada pessoa desenvolva seu potencial. Quando olhamos para a inclusão com sensibilidade, entendemos que não se trata apenas de assistência, mas de assegurar dignidade, respeito e pertencimento. Essa é uma causa que merece atenção permanente de toda a sociedade”, destacou a parlamentar.

Os recursos destinados reforçam principalmente as áreas da saúde e da assistência social, setores que concentram demandas crescentes e impactam diretamente a vida de milhares de sul-mato-grossenses. Os investimentos realizados no Cotolengo e na APAE fortalecem a capacidade de atendimento dessas instituições e demonstram a importância das parcerias entre o poder público e as entidades que atuam na linha de frente da promoção da inclusão e da cidadania.

Mais do que números, as emendas representam a continuidade de histórias de superação, acolhimento e cuidado, em que o acesso a direitos e o apoio às famílias se tornam fundamentais para garantir mais dignidade e qualidade de vida.