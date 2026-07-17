Gianni Nogueira amplia atuação e alcança 150 bairros em Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, apresentou um balanço dos primeiros 18 meses de atuação, com ações realizadas em mais de 150 bairros, distritos e comunidades rurais do município. O levantamento reúne visitas técnicas, reuniões com lideranças e mais de 3 mil atendimentos e encaminhamentos feitos pelo gabinete.

Durante o período, Gianni participou de mais de 500 reuniões com representantes de entidades e moradores, além de acompanhar demandas das comunidades junto ao poder público. A atuação também incluiu a presença em mais de 80 escolas e Centros de Educação Infantil, com foco na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Entre as principais iniciativas está a defesa da infância, com a criação da lei municipal que impede a contratação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes no serviço público. Ações educativas sobre prevenção ao abuso infantil alcançaram mais de 3.200 crianças em Dourados.

A vice-prefeita também apoiou projetos voltados às mulheres, como o “Na Casa Tem Pão”, que oferece capacitação em panificação artesanal e incentiva a geração de renda. Segundo Gianni, o trabalho continuará com foco na proximidade com a população e no fortalecimento das políticas sociais do município.

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