Augusto Billi é nomeado secretário de Comércio do Mapa

Augusto Billi substitui Luis Rua, que deixou o cargo nesta semana

Augusto Billi tomou posse nesta quinta-feira como novo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), substituindo Luis Rua, que pediu exoneração do cargo na última segunda-feira (13). Antes da nomeação, Billi ocupava a função de secretário-adjunto da pasta e passa a comandar uma área considerada estratégica para a expansão do agronegócio brasileiro no mercado internacional.

Em publicação nas redes sociais, o ministro da Agricultura, André de Paula, afirmou confiar na experiência, competência e compromisso do novo secretário para fortalecer a atuação do ministério. Segundo o ministro, a expectativa é ampliar mercados, intensificar as relações internacionais e promover ainda mais o agro brasileiro, reforçando a competitividade do setor e consolidando a presença dos produtos nacionais no comércio exterior.