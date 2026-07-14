DEFRON apoia Operação Sophia contra quadrilha de golpes virtuais

Criminosos exploravam imagens de crianças com câncer para enganar doadores e desviar recursos via Pix

A DEFRON participou, nesta terça-feira (14), da Operação Sophia, coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DRCPE), para desarticular uma organização criminosa especializada em golpes com falsas campanhas de arrecadação na internet. A ação cumpriu 19 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

As investigações começaram após a denúncia da mãe de uma criança com câncer, que teve fotos e vídeos utilizados sem autorização em campanhas fraudulentas. Os criminosos criavam páginas falsas semelhantes à plataforma Vakinha e direcionavam doações via Pix para empresas de fachada. O grupo também utilizava inteligência artificial, clonagem de voz, sincronização labial e deepfakes para tornar os golpes mais convincentes.

Apenas uma das campanhas arrecadou R$ 294,5 mil, enquanto uma empresa ligada ao esquema movimentou mais de R$ 1,7 milhão. A Polícia Civil orienta que doadores confirmem a autenticidade das campanhas e das chaves Pix antes de realizar qualquer contribuição.