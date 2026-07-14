Nota de Pesar

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor LUIS LIMA SHIRATA, Diretor-Executivo de Benefícios Previdenciários, ocorrido em 12 de julho de 2026.

Ao longo de 43 anos de dedicação ao serviço público, Shirata como era conhecido, construiu uma trajetória pautada pelo comprometimento, pela responsabilidade e pelos relevantes serviços prestados à Administração Pública Municipal, deixando um legado de profissionalismo, ética e dedicação.

Neste momento de luto, o IMPCG expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, solidarizando-se com todos diante desta irreparável perda.

Em reconhecimento à sua contribuição ao serviço público, o Instituto presta esta homenagem póstuma e registra sua gratidão pelos relevantes serviços prestados ao Município de Campo Grande.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE (IMPCG)