PMA apreende Tirzepatida importada ilegalmente em MS

Produto tem entrada proibida no Brasil sem autorização da Anvisa

A PMA apreendeu oito ampolas de Tirzepatida durante fiscalização de rotina na BR-487, em Naviraí, na última segunda-feira (13). O medicamento, utilizado no tratamento da obesidade e amplamente conhecido pelo uso para emagrecimento, estava escondido dentro de uma garrafa térmica no interior de um veículo abordado no Posto Fiscal Foz do Amambai.

O motorista confessou que adquiriu o produto em Salto del Guairá, no Paraguai, e afirmou não possuir qualquer documentação fiscal ou autorização para a importação. A PMA destacou que a entrada da substância no país sem registro é proibida pela Anvisa. Diante da irregularidade, o motorista e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí para os procedimentos legais. Como houve colaboração durante a abordagem e não foi registrada resistência, o deslocamento ocorreu no próprio veículo do suspeito, sem necessidade do uso de algemas.



