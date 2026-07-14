As Dez Mais

Terça, 14 de julho de 2026

Dia Internacional da Liberdade de Expressão

Faltam 2 dias para o aniversário de Miranda!

Manchetes do Correio do Estado:

Cerco judicial leva pré-candidatos a redobrar cautela…

Manobra da ANTT permite Ruma na disputa da Malha Oeste…

Mortes crescem na fronteira em meio à guerra do tráfico…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. Pessoas de bem adquiriam repugnância pela atividade política. Foram se afastando e delas se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade: os maldotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores e aqueles que veem na política um excelente meio de vida fácil”. (ENÉAS CARNEIRO).

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Com a exceção de alguns políticos fracassados querendo um ‘naco’ do pouco que restou de votos de Bernal. Os que foram ‘chorar’ o ex-prefeito assassino, cabiam num fusca.

2ª)

Daniel Vorcaro – aquele dublê de bilionário- dono da arapuca chamada Banco Master, quando viu que o “corró” seria sua próxima ‘parada’ resolveu reabrir a mala de ferramentas para a PF em troca da delação premiada.

3ª)

Na nova versão de delação Vorcaro promete explicar direitinho o pedido de patrocínio, para onde foram as transferências. Flávio Bolsonaro que não era citado na 1ª versão agora será citado na 2ª.

4ª)

Mais de 400 chacareiros na divisa Terenos/2 Irmãos do Buriti estão isolados desde 4 de fevereiro. A ponte de madeira sobre o rio Aquidauana foi interditada no Recanto Nuara. Chegar lá só se for de tapete mágico…

5ª)

O caso dos livros inservíveis vai começar das dores de cabeça para vários prefeitos. O de Miranda investiu R$ 1 milhão do golpe e vai ter que se explicar. Dizem que vai haver muito choro e ranger de dentes…

6ª)

Em Três Lagoas um tal Rui Costa -que já foi candidato derrotado na cidade- resolveu montar um ‘devezinquandário’ para se autoelogiar e descer o ‘porrete’ na atual administração da cidade…

7ª)

Dizia o saudoso ‘Xará’ amigo meu, jornalista de boa cepa, que “jornalista estreante é igual criança quando começa ir ao banheiro”. A “jornalista” responsável pelo panfleto ‘treslagoense’, além dos B.Os pessoais, tempos atrás dizem que estava até de tornozeleira eletrônica. Como dizia o ‘Xará’: Os gambás se cheiram.

8ª)

Ser abusada numa UTI de um Hospital como o Regional de Campo Grande, dá medo de ser internada. Mesmo assim, jovem que teve problemas ‘pós-parto’ foi estuprada dentro da UTI. Até agora, em se tratando de segurança e conscientização… néca de catibiriba.

9ª)

Desembargador do TJMS Waldir Marques negou ‘HC’ para Olívia Paroschi Jafar, presa pelo GAECO. Ela participava ativamente do esquema criminoso que trocava ‘vagas na saúde’ por livros inservíveis com prefeituras.

10ª)

E atenção:

Deputado federal Vander Loubet do PT, anunciou que a senadora Soraya Tronicke abriu mão da sua candidatura a reeleição para compor a chapa de senado do PT como 1ª suplente…

Chicotadas do dia!

Dizem que o pior da Operação Gutenberg está por vir. Serão visitadas pelo Gaeco todas as prefeituras que firmaram “esquema” com a quadrilha dos livros inservíveis. De certa forma prefeitos usaram dinheiro público para tirar proveito, tipo: “O importante é levar vantagem em tudo” ou seja: a famosa Lei de Gerson. Passarinho amigo meu disse que vem ‘trolha’ por aí e… da grossa. Isso merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes!

Maria Acosta (84 anos), mãe do Cel. PM Waldir; Vera Silvia Saad; João Cação; Andréa Brandão; Noely Rabello de Barros Trindade; Dr. Julizar Barbosa Jr.; Frederico Otto Filho; Dan Kjaer; Suellen Ingrid Rodrigues e Dr. Victor Hugo Gonçalves: advogado Tributarista.

Carnêt Social: a página elegante da cidade:

Luiz Carlos Narciso: Curitibano, gerente do Comper Jd. Dos Estados; Prof. Eurdes: técnico de Basket da UFMS; Casal Eduardo e Elianinha Rodrigues; Dr. César Quintas Guimarães e esposa Helena que retornaram de Londres após 38 dias de merecidas férias; Lílian Fernandes: Presidente da FESERP; Walter Benedito Carneiro Jr: Secretário da Casa Civil do Governo do Estado; Fabíola Camilo: jornalista da Acrissul; Katiúscia Albuquerque: Psicanalista; Joel Penha: Presidente do Afro-PSD/MS; Dr. Albino Romero; Sabrina Trentin; D. Isabel Fiorese; Marlene e Wilson, do bairro Silvia Regina.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuui.