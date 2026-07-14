França, Espanha, Inglaterra e Argentina disputam vaga na final da Copa 2026

Espanha, Inglaterra e Argentina buscam quebrar tabus e ampliar suas conquistas
A Copa do Mundo de 2026 entra na fase decisiva com França, Espanha, Inglaterra e Argentina disputando as duas vagas na grande final. As semifinais colocam frente a frente seleções que carregam tradição, grandes jogadores e objetivos históricos. A França tenta repetir a marca do Brasil ao alcançar a terceira final consecutiva de Mundial, enquanto a Espanha busca reviver a geração vencedora que conquistou a Copa de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012.
Atual campeã, a Argentina sonha com o bicampeonato consecutivo, feito alcançado apenas por Itália e Brasil, mantendo Lionel Messi como principal referência da equipe. Já a Inglaterra tenta encerrar um jejum de 60 anos sem conquistar a Copa do Mundo e transformar em realidade o sonho alimentado por gerações de torcedores.
As partidas prometem equilíbrio, reunindo algumas das principais estrelas do futebol mundial em confrontos que definirão os finalistas do torneio e poderão entrar para a história da competição.