Atenção condutor: Rodolfo José Pinho terá bloqueio total 

Os motoristas que circulam pela região do Jardim Bela Vista precisam redobrar a atenção e planejar rotas alternativas neste fim de semana. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) executará a interdição total do cruzamento da Rua Rodolfo José Pinho com a Rua dos Vendas.

O bloqueio da via é essencial para viabilizar a continuidade das obras estruturais de reordenamento viário na localidade. No domingo (19), o fechamento do cruzamento ocorrerá durante todo o dia. Já na segunda-feira (20), as equipes operacionais seguirão trabalhando no trecho das 8h às 16h, exigindo atenção redobrada de quem passa pelo local em pleno horário comercial.

A administração municipal orienta os condutores a saírem de casa com antecedência, reduzirem a velocidade ao se aproximarem do perímetro e respeitarem rigorosamente a sinalização provisória instalada pelas equipes.

As intervenções fazem parte do cronograma de melhorias da mobilidade urbana em Campo Grande. Após a conclusão dos serviços de engenharia de tráfego, o cruzamento ganhará maior fluidez para os veículos automotores e um ambiente mais seguro para a travessia diária de ciclistas e pedestres.

Resumo do Bloqueio