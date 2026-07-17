Atenção condutor: Rodolfo José Pinho terá bloqueio total 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Os motoristas que circulam pela região do Jardim Bela Vista precisam redobrar a atenção e planejar rotas alternativas neste fim de semana. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) executará a interdição total do cruzamento da Rua Rodolfo José Pinho com a Rua dos Vendas. 

O bloqueio da via é essencial para viabilizar a continuidade das obras estruturais de reordenamento viário na localidade. No domingo (19), o fechamento do cruzamento ocorrerá durante todo o dia. Já na segunda-feira (20), as equipes operacionais seguirão trabalhando no trecho das 8h às 16h, exigindo atenção redobrada de quem passa pelo local em pleno horário comercial. 

A administração municipal orienta os condutores a saírem de casa com antecedência, reduzirem a velocidade ao se aproximarem do perímetro e respeitarem rigorosamente a sinalização provisória instalada pelas equipes. 

As intervenções fazem parte do cronograma de melhorias da mobilidade urbana em Campo Grande. Após a conclusão dos serviços de engenharia de tráfego, o cruzamento ganhará maior fluidez para os veículos automotores e um ambiente mais seguro para a travessia diária de ciclistas e pedestres. 

Resumo do Bloqueio 

  • Local: Cruzamento da Rua Rodolfo José Pinho com a Rua dos Vendas (Jardim Bela Vista). 
  • Domingo (19/07): Interdição total durante todo o dia. 
  • Segunda-feira (20/07): Interdição total das 8h às 16h. 
  • Motivo: Obras de reordenamento viário. 
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