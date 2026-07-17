Preso por suspeita de extorsão, empresário é solto pela Justiça

Suspeito poderá viajar apenas para Ribas de Rio Pardo

O empresário de 72 anos preso por suspeita de extorsão obteve liberdade provisória na manhã desta sexta-feira (17), após audiência de custódia realizada pela Justiça de Campo Grande. A decisão determina que ele poderá se deslocar apenas para Ribas do Rio Pardo, onde mantém uma empresa. O investigado foi preso na quarta-feira (15) pelo GOI, suspeito de pressionar o proprietário de uma madeireira durante a cobrança de uma dívida relacionada à compra de materiais.

Segundo a Polícia Civil, a vítima afirmou ter adquirido cerca de R$ 200 mil em madeira, pagando R$ 100 mil à vista e o restante em cheque, mas passou a ser cobrada com juros de 10% ao mês, fazendo a dívida ultrapassar R$ 500 mil. As investigações apontam que o empresário teria feito ameaças para exigir pagamentos considerados indevidos. Ele foi preso após monitoramento policial, resistiu à abordagem, mas depois colaborou com os agentes.

A vítima entregou documentos, comprovantes de pagamento e uma máquina de cartões que, segundo a investigação, direcionava valores ao suspeito. A defesa, representada pelo advogado Gustavo Lazzari, nega a prática de extorsão e sustenta que todas as negociações ocorreram de forma contratual e consensual.