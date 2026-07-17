Pfizer lançará remédio similar ao mounjaro de uso mensal

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Se tomar um medicamento por semana já é muito melhor do que tomar diariamente, imagine poder tomar apenas uma vez ao mês? Foi o que pensou em a farmacêutica Pfizer ao entrar na briga das “canetas emagrecedoras” com suas concorrentes Eli Lilly (Mounjaro) e Nova Nordisck (Wegovy/ Ozempic). O berobenatide (anteriormente conhecido como PF-08653944) é um medicamento experimental de ação ultralonga desenvolvido pela Pfizer para o tratamento crônico da obesidade e do diabetes tipo 2.

O seu principal diferencial competitivo em relação aos tratamentos atuais (como o Ozempic e o Mounjaro) é a sua proposta de administração mensal por meio de injeção subcutânea, em vez de aplicações semanais. A substância funciona de forma quase idêntica aos medicamentos já disponíveis no mercado: imita o hormônio natural GLP-1, aumenta a saciedade, reduz o apetite, retarda o esvaziamento do estômago, melhorar a secreção de insulina otimizando o controle da glicose. A vantagem é que faz tudo isso com apenas uma aplicação ao mês.

Segundo dados apresentados pela Pfizer nas sessões científicas da American Diabetes Association (ADA), pacientes sem diabetes que utilizaram a dose máxima alcançaram uma redução de quase 16% do peso corporal em até 32 semanas de tratamento. Em pacientes com diabetes tipo 2, o berobenatide reduziu a hemoglobina glicada (HbA1c) em até 2,2% e promoveu uma perda ponderal de até 10,2%. O medicamento também apresentou baixas taxas de descontinuação por problemas gastrointestinais (como náuseas e vômitos).

A empresa agora avança oficialmente para os ensaios clínicos de Fase 3, onde deve avaliar o impacto do berobenatide a longo prazo e em comorbidades associadas, como apneia obstrutiva do sono e osteoartrite de joelho. Outra vantagem citada no estudo é que a molécula exige uma quantidade menor de ingrediente ativo em comparação aos concorrentes, o que reduz o volume da injeção para apenas 0,5 mL e facilita a fabricação em larga escala. A estimativa é que os estudos sejam concluídos em 2028, e só a partir daí saberemos quando será liberado no mercado e qual será o valor do produto.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Técnico do HRMS é preso por suspeita de estupro em UTI

Milton - 0
Técnico concursado desde 2011 foi afastado pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul após denúncia de paciente O técnico de enfermagem de 52 anos,...
Leia mais

Chapadão do Sul recebe o XXIV Campeonato Brasileiro de Kung Fu Kuoshu nos dias 11 e 12 de julho

ANELISE PEREIRA - 0
Chapadão do Sul/MS será sede, nos dias 11 e 12 de julho, do XXIV Campeonato Brasileiro de Kung Fu Kuoshu, um dos principais eventos...
Leia mais

Iniciativa de Ronilço Guerreiro avança com segunda etapa da Praça dos Livros

Milton - 0
Contrato de nova fase da Praça dos Livros é publicado e obra terá 180 dias de execução A iniciativa do vereador Ronilço Guerreiro para criação...
Leia mais

Macaco de rosto preto e lábios alaranjados é descoberto na África

Milton - 0
Animal vive no alto das árvores e pode receber proteção após ser reconhecido oficialmente pela ciência Um novo primata com características únicas foi identificado nas...
Leia mais