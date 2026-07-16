Gabi Fernandes estreia o projeto “PAGONEJO NA SALA” com Marília Tavares e Atitude 67

Depois de incorporar o pagonejo à própria identidade artística, Gabi Fernandes transforma essa mistura em um projeto audiovisual e dá início a um novo momento de sua carreira com o lançamento de “PAGONEJO NA SALA, EP.1”. Disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o primeiro episódio chega nesta quinta-feira (16), reunindo Atitude 67 e Marília Tavares e inaugurando uma série de lançamentos que darão vida ao projeto.

“A sala é onde a gente recebe os amigos, onde as conversas mais honestas acontecem, onde as ideias surgem sem hora marcada. A sala tem um jeito de deixar as pessoas à vontade que nenhum outro ambiente tem”, explica Gabi Fernandes.

Com as faixas “Cê Tá Certa”, “Mão Boba” e “Um Beat Só”, o “PAGONEJO NA SALA, EP.01” inaugura o primeiro capítulo do projeto audiovisual de Gabi Fernandes. A proposta reúne, em cada lançamento, um artista do sertanejo e um do pagode para interpretar uma regravação de cada gênero, além de uma faixa inédita.

Neste primeiro EP, a música de destaque é “Cê Tá Certa”, parceria de Gabi Fernandes com Atitude 67 e Marília Tavares. Assinada por Lary, Billy SP, Caco Nogueira e Eric, compositores com trajetória consolidada no pagode brasileiro, a canção combina o groove característico do gênero com uma narrativa tipicamente sertaneja. A letra aborda uma traição sob uma perspectiva inesperada: no lugar da raiva ou da sofrência, aposta na ironia e no autoconhecimento.

Para Gabi, o projeto não busca provar uma tese, mas criar um espaço onde a música possa acontecer sem fronteiras. A fusão entre sertanejo e pagode já vinha acontecendo naturalmente no mercado, e o “PAGONEJO NA SALA” coloca esse encontro dentro de uma sala e simplesmente deixa a câmera ligada.

“Nenhuma história acontece do nada. Primeiro ela é vivida, e depois é contada. Estamos vivendo a construção dessa história agora, e um dia vamos contar tudo isso”, compartilha a artista.

O “PAGONEJO NA SALA, EP.1” será composto por quatro EPs, lançados ao longo dos próximos meses. Além do encontro entre Marília Tavares e Atitude 67, o projeto contará com Luiza Martins e Inimigos da HP, Muierada e Marvvila e Day & Lara e Ayla, ampliando a proposta de reunir diferentes artistas em torno da música e da convivência.

“PAGONEJO NA SALA, EP.1” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

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