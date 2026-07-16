Pecuária de MS segue aquecida em 2026

Famasul aponta alta na reposição de gado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Arroba recua, mas mercado bovino mantém força

A pecuária de Mato Grosso do Sul segue em ritmo positivo em 2026, mesmo com o ajuste de 2% no preço da arroba do boi em junho. Segundo o Boletim SIGABOV, elaborado pelo Sistema Famasul, o setor registra valorização dos animais de reposição e mantém volume de abates próximo aos maiores níveis históricos.

Nos primeiros seis meses do ano, o Estado contabilizou o abate de 2,08 milhões de bovinos, número apenas 1% inferior ao mesmo período de 2025 e 10% acima da média dos últimos cinco anos. O resultado mostra a força da produção e a estabilidade da cadeia pecuária sul-mato-grossense.

O levantamento aponta ainda que o mercado de reposição continua valorizado, com alta anual de 16% no preço do quilo do bezerro e 19% no da bezerra. Mesmo com uma acomodação recente nas cotações, categorias como garrote, boi magro e novilha seguem em patamares elevados.

As exportações de carne bovina também contribuíram para o cenário positivo, com junho registrando o maior volume embarcado do ano em Mato Grosso do Sul. A demanda internacional e a menor oferta de bezerros ajudam a sustentar os preços e manter o mercado aquecido.

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