Agendão: festas juninas, Santo Antônio, Expomara e eventos culturais movimentam MS a partir desta sexta-feira

Mato Grosso do Sul terá uma programação recheada de cultura, música, gastronomia e tradição a partir desta sexta-feira (12). O agendão reúne festas juninas, celebrações de Santo Antônio, feiras criativas, rodeios, exposições agropecuárias e eventos gratuitos que movimentam Campo Grande e municípios do interior até segunda-feira (15).

Na Capital, um dos destaques é o 24º Arraial de Santo Antônio, que acontece na Praça do Rádio até domingo (14), reunindo shows musicais, apresentações de danças juninas, comidas típicas e atividades culturais. A programação também conta com o Sexta na Concha – Especial Dia dos Namorados, com música e feira cultural.

Outro grande evento é a 55ª Expomara – Exposição Agropecuária de Maracaju, que segue até domingo (14), reunindo agronegócio, tecnologia, entretenimento, gastronomia e shows nacionais.

A agenda cultural ainda conta com o Meu Bairro é Show, festas de Santo Antônio, quermesses, feiras criativas e atrações musicais em cidades como Costa Rica, Jaraguari, Fátima do Sul, Porto Murtinho, Dourados, Camapuã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Sexta-feira (12)

Campo Grande

24º Arraial de Santo Antônio

A tradicional festa celebra a cultura popular com apresentações musicais, danças juninas, gastronomia típica e atividades para toda a família.

Atração: Alex e Ivan

Horário: 19h

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita

Show Musical “Entre Marés” – Renata Sena & Ton Alves

O encontro musical traz voz e violão em uma apresentação marcada por emoção, poesia e brasilidade.

Meu Bairro é Show – Jardim Centenário

Atrações: Fred e Vitor / Patrícia e Adriana

Sexta na Concha – Especial Dia dos Namorados

A programação especial conta com show de Beca Rodrigues e banda, além de feira cultural em parceria com o Mercado Escola.

Horário da feira: 10h às 20h

Aquidauana

Feira da Festa Junina da Nova Aquidauana

Atração: Canto da Terra

Jaraguari

Festa Junina da E.E. José Serafim

Atração: Uirapuru

Costa Rica

53ª Festa de Santo Antônio

Atração: Lendas 67

Fátima do Sul

59º Aniversário do Distrito Culturama

Atração: Rodrigo e Thayanne

Maracaju

55ª Expomara – Exposição Agropecuária de Maracaju

Atração: Humberto & Ronaldo

Local: Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza

Entrada: Gratuita

Sábado (13)

Campo Grande

Copa na Mixturô – Torcida Brasil

A programação reúne feira criativa, gastronomia, música e transmissão do jogo Brasil x Marrocos.

Atrações:

DJ Matheus Nell

Show de samba com Grupo Sampri

Horário: 15h às 22h

Local: Praça do Peixe – Villas Boas

Entrada: Gratuita

Torcida Brasil – Esplanada Ferroviária

O público poderá acompanhar a estreia do Brasil na Copa em telão, com estrutura para torcida.

Horário: a partir das 17h

Jogo: Brasil x Marrocos às 18h

Local: Rua Temístocles – Esplanada Ferroviária

Festa Junina Cidade Morena

Atração: Rapha e Léo

Meu Bairro é Show

Atrações: Fred e Vitor / Patrícia e Adriana

34ª Festa do Padroeiro

Atração: Claudiney e Joel Maia

Festa de Santo Antônio

Atração: Samba Pop e Rapha e Léo

Amambai

MS Cidadão

Atração: João Haroldo e Betinho

Rio Negro

Arraiá do CEINF

Atração: Arthur Vilalva

Fátima do Sul

59º Aniversário do Distrito Culturama

Atração: Postal Sul

Jaraguari

Festa de Santo Antônio

Atração: André Santini

Sidrolândia

Festa Junina da APAE

Atração: João Lucas e Walter Filho

Terenos

Festa de Santo Antônio

Atração: Uirapuru

Maracaju

55ª Expomara

Atração: Guilherme & Santiago

Domingo (14)

Campo Grande

Feira do Panamá – Edição Junina

A feira reúne cultura, gastronomia típica, artesanato, música, brechós e economia criativa.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Panamá – Jardim Panamá

Entrada: Gratuita

Festa Junina

Atração: Mensageiros do Oeste

Circuito Cultural

Atração: Claudiney e Joel Maia

34ª Festa do Padroeiro

Atração: Gilson e Junior

Caminhada da Bandeira do Divino Espírito Santo de Coxim

Atração: Marlon Maciel e Trem Pantaneiro

Dourados

Festa da Comunidade Santo Antônio Colônia Zanata

Atração: Surungo Bueno

Fátima do Sul

59º Aniversário do Distrito Culturama

Atração: Fabio Cunha

Porto Murtinho

Aniversário de Porto Murtinho e Rodeio Show

Atração: Bruninho e Davi

Rodeio Show

Atração: Rodrigo e Thayanne

Camapuã

88ª Festa do Padroeiro de Camapuã – São João Batista

Atração: Girsel da Viola

Maracaju

55ª Expomara

Atração: João Bosco e Vinícius

Rio Brilhante

28ª Feijoada do Rotary

Atração: Henrique Souza

Campo Grande

3ª Caminhada #TodosPorElas

Atração: Marta Cel

Segunda-feira (15)

Três Lagoas

48ª Expotrês

Atração: João Bosco e Vinícius