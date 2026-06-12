Agendão: festas juninas, Santo Antônio, Expomara e eventos culturais movimentam MS a partir desta sexta-feira

Mato Grosso do Sul terá uma programação recheada de cultura, música, gastronomia e tradição a partir desta sexta-feira (12). O agendão reúne festas juninas, celebrações de Santo Antônio, feiras criativas, rodeios, exposições agropecuárias e eventos gratuitos que movimentam Campo Grande e municípios do interior até segunda-feira (15).
Na Capital, um dos destaques é o 24º Arraial de Santo Antônio, que acontece na Praça do Rádio até domingo (14), reunindo shows musicais, apresentações de danças juninas, comidas típicas e atividades culturais. A programação também conta com o Sexta na Concha – Especial Dia dos Namorados, com música e feira cultural.
Outro grande evento é a 55ª Expomara – Exposição Agropecuária de Maracaju, que segue até domingo (14), reunindo agronegócio, tecnologia, entretenimento, gastronomia e shows nacionais.
A agenda cultural ainda conta com o Meu Bairro é Show, festas de Santo Antônio, quermesses, feiras criativas e atrações musicais em cidades como Costa Rica, Jaraguari, Fátima do Sul, Porto Murtinho, Dourados, Camapuã, Rio Brilhante e Três Lagoas.
Sexta-feira (12)
Campo Grande
24º Arraial de Santo Antônio
A tradicional festa celebra a cultura popular com apresentações musicais, danças juninas, gastronomia típica e atividades para toda a família.
Atração: Alex e Ivan
Horário: 19h
Local: Praça do Rádio
Entrada: Gratuita
Show Musical “Entre Marés” – Renata Sena & Ton Alves
O encontro musical traz voz e violão em uma apresentação marcada por emoção, poesia e brasilidade.
Meu Bairro é Show – Jardim Centenário
Atrações: Fred e Vitor / Patrícia e Adriana
Sexta na Concha – Especial Dia dos Namorados
A programação especial conta com show de Beca Rodrigues e banda, além de feira cultural em parceria com o Mercado Escola.
Horário da feira: 10h às 20h
Aquidauana
Feira da Festa Junina da Nova Aquidauana
Atração: Canto da Terra
Jaraguari
Festa Junina da E.E. José Serafim
Atração: Uirapuru
Costa Rica
53ª Festa de Santo Antônio
Atração: Lendas 67
Fátima do Sul
59º Aniversário do Distrito Culturama
Atração: Rodrigo e Thayanne
Maracaju
55ª Expomara – Exposição Agropecuária de Maracaju
Atração: Humberto & Ronaldo
Local: Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza
Entrada: Gratuita
Sábado (13)
Campo Grande
Copa na Mixturô – Torcida Brasil
A programação reúne feira criativa, gastronomia, música e transmissão do jogo Brasil x Marrocos.
Atrações:
DJ Matheus Nell
Show de samba com Grupo Sampri
Horário: 15h às 22h
Local: Praça do Peixe – Villas Boas
Entrada: Gratuita
Torcida Brasil – Esplanada Ferroviária
O público poderá acompanhar a estreia do Brasil na Copa em telão, com estrutura para torcida.
Horário: a partir das 17h
Jogo: Brasil x Marrocos às 18h
Local: Rua Temístocles – Esplanada Ferroviária
Festa Junina Cidade Morena
Atração: Rapha e Léo
Meu Bairro é Show
Atrações: Fred e Vitor / Patrícia e Adriana
34ª Festa do Padroeiro
Atração: Claudiney e Joel Maia
Festa de Santo Antônio
Atração: Samba Pop e Rapha e Léo
Amambai
MS Cidadão
Atração: João Haroldo e Betinho
Rio Negro
Arraiá do CEINF
Atração: Arthur Vilalva
Fátima do Sul
59º Aniversário do Distrito Culturama
Atração: Postal Sul
Jaraguari
Festa de Santo Antônio
Atração: André Santini
Sidrolândia
Festa Junina da APAE
Atração: João Lucas e Walter Filho
Terenos
Festa de Santo Antônio
Atração: Uirapuru
Maracaju
55ª Expomara
Atração: Guilherme & Santiago
Domingo (14)
Campo Grande
Feira do Panamá – Edição Junina
A feira reúne cultura, gastronomia típica, artesanato, música, brechós e economia criativa.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça do Panamá – Jardim Panamá
Entrada: Gratuita
Festa Junina
Atração: Mensageiros do Oeste
Circuito Cultural
Atração: Claudiney e Joel Maia
34ª Festa do Padroeiro
Atração: Gilson e Junior
Caminhada da Bandeira do Divino Espírito Santo de Coxim
Atração: Marlon Maciel e Trem Pantaneiro
Dourados
Festa da Comunidade Santo Antônio Colônia Zanata
Atração: Surungo Bueno
Fátima do Sul
59º Aniversário do Distrito Culturama
Atração: Fabio Cunha
Porto Murtinho
Aniversário de Porto Murtinho e Rodeio Show
Atração: Bruninho e Davi
Rodeio Show
Atração: Rodrigo e Thayanne
Camapuã
88ª Festa do Padroeiro de Camapuã – São João Batista
Atração: Girsel da Viola
Maracaju
55ª Expomara
Atração: João Bosco e Vinícius
Rio Brilhante
28ª Feijoada do Rotary
Atração: Henrique Souza
Campo Grande
3ª Caminhada #TodosPorElas
Atração: Marta Cel
Segunda-feira (15)
Três Lagoas
48ª Expotrês
Atração: João Bosco e Vinícius