PF apura compra de votos em Campo Grande nas eleições de 2024

Operação Suffragium apura suspeita de caixa dois e corrupção eleitoral em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Investigação aponta movimentações financeiras atípicas em período eleitoral

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (19) a Operação Suffragium para aprofundar investigações sobre um possível esquema de compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Campo Grande. A ação tem como foco apurar irregularidades ligadas à disputa para o cargo de prefeito, com suspeitas de práticas ilícitas durante o período eleitoral. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

As diligências ocorreram em endereços residenciais e comerciais localizados em Campo Grande e Taquarussu, onde os agentes recolheram materiais que podem auxiliar nas investigações. Segundo a PF, foram identificados indícios de movimentações financeiras atípicas, como saques em espécie, transferências fracionadas via Pix e uso de contas de terceiros, possivelmente relacionadas à compra de votos.

As apurações também indicam a hipótese de caixa dois e corrupção eleitoral, com suspeita de que recursos tenham sido utilizados de forma irregular durante a campanha. O material apreendido será analisado para aprofundar a linha investigativa, enquanto o caso segue sob sigilo e permanece em andamento sob responsabilidade da Polícia Federal.

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