Mãe relata espera de quase nove horas em UPA de Campo Grande

Denúncia de demora em atendimento gera queixa em unidade de saúde

Milton
Publicado por Milton
Foto: Google Street View

Moradora afirma que atendimento só ocorreu após protesto na unidade

Uma moradora de Campo Grande relatou ter enfrentado longa espera por atendimento na UPA Moreninha, enquanto acompanhava a filha de 15 anos que apresentava sangramento na urina e agravamento do quadro clínico. Segundo ela, a chegada à unidade ocorreu por volta das 7h30, quando buscava também resultados de exames e atendimento médico para a adolescente. Ao longo da manhã e da tarde, a paciente permaneceu aguardando, e a mãe afirma que a demora ultrapassou nove horas até a efetiva assistência.

Durante esse período, ela relata superlotação na unidade, pacientes passando mal, idosos e cadeirantes sem atendimento prioritário claro e pouca orientação sobre a ordem de chamadas. A mulher afirma ainda que a situação só avançou após se exaltar e protestar dentro da unidade, momento em que os atendimentos teriam sido agilizados. Mensagens enviadas por ela durante a espera demonstram desespero e cobrança por mais médicos e organização no local. Apesar das críticas ao tempo de espera, a moradora elogiou a médica que atendeu a filha, destacando a qualidade do cuidado prestado.

Para ela, a experiência evidencia falhas no fluxo de atendimento e na gestão da demanda da unidade.

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