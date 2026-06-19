Mãe relata espera de quase nove horas em UPA de Campo Grande

Moradora afirma que atendimento só ocorreu após protesto na unidade

Uma moradora de Campo Grande relatou ter enfrentado longa espera por atendimento na UPA Moreninha, enquanto acompanhava a filha de 15 anos que apresentava sangramento na urina e agravamento do quadro clínico. Segundo ela, a chegada à unidade ocorreu por volta das 7h30, quando buscava também resultados de exames e atendimento médico para a adolescente. Ao longo da manhã e da tarde, a paciente permaneceu aguardando, e a mãe afirma que a demora ultrapassou nove horas até a efetiva assistência.

Durante esse período, ela relata superlotação na unidade, pacientes passando mal, idosos e cadeirantes sem atendimento prioritário claro e pouca orientação sobre a ordem de chamadas. A mulher afirma ainda que a situação só avançou após se exaltar e protestar dentro da unidade, momento em que os atendimentos teriam sido agilizados. Mensagens enviadas por ela durante a espera demonstram desespero e cobrança por mais médicos e organização no local. Apesar das críticas ao tempo de espera, a moradora elogiou a médica que atendeu a filha, destacando a qualidade do cuidado prestado.

Para ela, a experiência evidencia falhas no fluxo de atendimento e na gestão da demanda da unidade.



