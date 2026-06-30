MPMS e EUA renovam parceria para reforçar segurança na fronteira

Acordo amplia cooperação contra fraudes e crime transnacional

Milton
Publicado por Milton
FOTO: MPMS

Parceria foca no combate a organizações criminosas

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e o Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo renovaram, nesta quinta-feira (25), em São Paulo, um Memorando de Entendimento que reforça a cooperação entre as instituições na área de segurança. O acordo dá continuidade à parceria iniciada em 2021 e tem como foco o enfrentamento a fraudes documentais e ao crime organizado que atua em rotas transnacionais.

No desenvolvimento da cooperação, o documento prevê o compartilhamento de informações entre o MPMS e o Consulado dos EUA, ampliando a atuação conjunta em investigações e no combate a ilícitos como fraudes em vistos e passaportes. A parceria também fortalece ações voltadas às regiões de fronteira de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia, consideradas estratégicas no contexto do crime transnacional, além de promover capacitações por meio da Escola Superior do MPMS em áreas como inteligência, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas.

Ao final, a renovação do acordo reafirma o compromisso das instituições com o fortalecimento da segurança pública e a integridade dos sistemas de viagem, consolidando uma cooperação duradoura voltada ao enfrentamento de organizações criminosas e ao aprimoramento das técnicas investigativas aplicadas no Estado.

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