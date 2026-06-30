Brasil tenta quebrar tabu histórico contra a Noruega nas oitavas da Copa

Confronto vale vaga nas quartas e chance de encerrar jejum
O Brasil terá pela frente a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo após a seleção europeia vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantir classificação para a fase eliminatória. O confronto coloca a equipe comandada por Carlo Ancelotti diante de um desafio histórico, já que a Seleção Brasileira nunca derrotou os noruegueses. Em quatro partidas disputadas desde 1988, a Noruega soma duas vitórias e dois empates.
O duelo mais marcante ocorreu na Copa do Mundo de 1998, quando os europeus venceram por 2 a 1 na fase de grupos, resultado que garantiu a classificação histórica da equipe, embora o Brasil também tenha avançado. O encontro mais recente aconteceu em 2006, em amistoso encerrado com empate por 1 a 1.
Agora, além da vaga nas quartas de final, a Seleção busca encerrar um tabu de quase quatro décadas e conquistar sua primeira vitória sobre a Noruega.