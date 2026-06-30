Brasil tenta quebrar tabu histórico contra a Noruega nas oitavas da Copa

Seleção reencontra rival que venceu no Mundial de 1998

Milton
Publicado por Milton
Foto: Caean Couto

Confronto vale vaga nas quartas e chance de encerrar jejum

O Brasil terá pela frente a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo após a seleção europeia vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantir classificação para a fase eliminatória. O confronto coloca a equipe comandada por Carlo Ancelotti diante de um desafio histórico, já que a Seleção Brasileira nunca derrotou os noruegueses. Em quatro partidas disputadas desde 1988, a Noruega soma duas vitórias e dois empates.

O duelo mais marcante ocorreu na Copa do Mundo de 1998, quando os europeus venceram por 2 a 1 na fase de grupos, resultado que garantiu a classificação histórica da equipe, embora o Brasil também tenha avançado. O encontro mais recente aconteceu em 2006, em amistoso encerrado com empate por 1 a 1.

Agora, além da vaga nas quartas de final, a Seleção busca encerrar um tabu de quase quatro décadas e conquistar sua primeira vitória sobre a Noruega.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Deputado Jamilson Name pede abastecimento imediato de medicamentos em UBS da Capital

Milton - 0
Prednisolona e Dexclorfeniramina estão entre os itens em falta nas unidades O deputado estadual Jamilson Name (PP) protocolou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do...
Leia mais

Dr. Victor Rocha destaca valorização dos profissionais do SAMU em simpósio regional

Milton - 0
Encontro discutiu protocolos, integração entre instituições e resposta a grandes emergências O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr....
Leia mais

Brasil encara Escócia e define futuro na Copa do Mundo

Milton - 0
Confronto decisivo aponta cenários de classificação O Brasil entra em campo contra a Escócia na próxima quarta-feira, às 19h, em um confronto decisivo pela Copa...
Leia mais

Capital registra morte de jovem sob suspeita de intoxicação por cocaína

Milton - 0
Caso levanta investigação após laudo preliminar indicar possível intoxicação Um jovem de 27 anos morreu na manhã desta segunda-feira (29), em um caso registrado pela...
Leia mais