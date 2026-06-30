NOVA ALVORADA DO SUL: Saúde da mulher em primeiro lugar!

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Neste sábado (27), a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante ação de Planejamento Familiar na ESF Leonora Dias de Brito, em parceria com o COREN-MS.

Durante a ação, foram realizados 80 procedimentos de implantação do DIU de cobre, ampliando o acesso das mulheres a um método contraceptivo seguro, eficaz e de longa duração.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover mais qualidade de vida, autonomia e cuidado com a saúde da mulher, garantindo acesso gratuito a serviços especializados e fortalecendo a atenção básica no município.

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