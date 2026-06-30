Carro capota e atinge quatro veículos no Chácara Cachoeira

Mobi teria avançado preferencial e provocado sequência de colisões

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: BOCA DO POVO NEWS

Veículo capotado atingiu carros estacionados e mobilizou socorro

Um acidente envolvendo seis veículos deixou um idoso de 64 anos ferido na tarde desta terça-feira (30), no cruzamento das ruas Elvira Coelho Machado e Pestalozzi, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas, um Fiat Mobi teria avançado a preferencial ao tentar cruzar a via, momento em que atingiu lateralmente um VW Voyage conduzido pelo idoso. Com o impacto, o Voyage capotou e atingiu quatro veículos que estavam estacionados na via.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico em um pronto-socorro da capital. A via precisou ser interditada para a remoção dos veículos. Equipes de resgate e trânsito foram acionadas para atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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