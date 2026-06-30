Deputado Zé Teixeira solicita sala de hemodiálise e reforça infraestrutura em Ivinhema

Demandas locais chegam ao Governo do Estado por meio de lideranças municipais

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou nesta terça-feira (30) uma série de indicações na Assembleia Legislativa voltadas às principais demandas do município de Ivinhema, com foco em saúde, infraestrutura e segurança viária. As solicitações foram construídas a partir de diálogo com vereadores e lideranças locais, reforçando a cobrança por ações efetivas do Governo do Estado para melhorar o atendimento à população e a qualidade dos serviços públicos. Entre as principais propostas está a implantação de uma sala de hemodiálise no município, medida que busca reduzir o deslocamento de pacientes para cidades vizinhas e garantir mais conforto e dignidade no tratamento.

Além da pauta da saúde, o parlamentar também solicitou a perfuração de um novo poço artesiano na Gleba Piravevê, no Núcleo Subestação, para reforçar o abastecimento de cerca de 70 famílias da agricultura familiar que enfrentam dificuldades após falhas no sistema atual. Na área da segurança viária, Zé Teixeira reforçou pedido ao DNIT para instalação de redutor eletrônico de velocidade na BR-376, no trecho de acesso ao Residencial Eco Park e ao Condomínio Santa Rita, ponto marcado por registros de acidentes e preocupação constante de moradores e autoridades locais. As medidas, segundo o deputado, buscam garantir mais segurança, infraestrutura e melhores condições de vida para a população de Ivinhema.