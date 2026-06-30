Mara Caseiro solicita operação tapa-buracos emergencial da MS-147

A deputada estadual Mara Caseiro (PL) solicitou ao governador Eduardo Riedel, em caráter emergencial, a realização de uma operação tapa-buracos na Rodovia MS-147, especialmente no trecho que dá acesso ao distrito de Culturama, em Fátima do Sul. O pedido também foi encaminhado ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente interino da AGESUL, Gil Márcio Franco.

Além da recuperação imediata da pista, a parlamentar solicita que o trecho seja incluído no planejamento estadual de obras de infraestrutura viária para a elaboração de projeto e posterior execução do recapeamento asfáltico, garantindo uma solução definitiva para os problemas enfrentados pelos usuários da rodovia.

Segundo Mara Caseiro, a indicação atende às reivindicações da população de Culturama e dos inúmeros motoristas que utilizam diariamente a MS-147, importante corredor de ligação regional para o deslocamento de moradores, estudantes, trabalhadores, produtores rurais e transportadores.

“A situação da rodovia exige uma resposta rápida. Os buracos e as irregularidades no pavimento colocam em risco a segurança de quem passa pelo local, além de provocar prejuízos aos condutores com danos aos veículos. A operação tapa-buracos é urgente, mas também precisamos pensar em uma solução permanente por meio do recapeamento da via”, destacou a deputada.

Na justificativa da indicação, Mara ressalta que o desgaste da camada asfáltica já compromete significativamente as condições de trafegabilidade, aumentando o risco de acidentes e elevando os custos de manutenção dos veículos que circulam pela região. Por isso, defende que, após as intervenções emergenciais, o trecho passe a integrar o cronograma estadual de obras, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de escoamento da produção e de deslocamento para toda a população.