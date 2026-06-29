Imasul moderniza licenciamento ambiental e amplia uso de tecnologia em MS

Estado moderniza processos com uso de inteligência artificial e geotecnologia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gustavo Escobar/Imasul

Siriema 2.0 concentra serviços e automatiza etapas do licenciamento

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) avança na modernização do licenciamento ambiental ao implantar uma nova plataforma digital integrada, alinhada à Lei nº 15.190, que institui a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Estado. A iniciativa marca uma mudança estrutural na forma de condução dos processos, ao reunir em um único ambiente tecnológico diferentes etapas e serviços da gestão ambiental, com foco em eficiência, transparência e integração de dados.

No centro dessa transformação está o SIRIEMA 2.0, sistema que centraliza a tramitação e análise dos pedidos de licenciamento ambiental, integrando módulos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), licenciamento florestal, fiscalização, recursos hídricos e monitoramento ambiental. A nova estrutura também automatiza modalidades como Licença por Adesão e Compromisso (LAC), Comunicação Declaratória de Licenciamento Ambiental Estadual (CDLAE) e Declaração de Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE), reduzindo etapas burocráticas e ampliando a agilidade dos processos.

Na mesma linha de modernização, o SIGMA passa a monitorar condicionantes ambientais com uso de inteligência artificial e cruzamento de dados, fortalecendo o acompanhamento das obrigações ambientais e a conformidade dos empreendimentos. Já o SISGEO substitui o SISLA e amplia a capacidade de georreferenciamento e análise territorial, oferecendo maior precisão nas informações técnicas.

Com a integração dessas plataformas, o Imasul reforça a transparência e a segurança dos processos administrativos, ao mesmo tempo em que garante mais agilidade na análise e na emissão de licenças ambientais. A iniciativa consolida um novo modelo de gestão pública ambiental em Mato Grosso do Sul, alinhado à inovação tecnológica e ao compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento responsável do Estado.

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