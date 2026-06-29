Agricultura familiar recebe máquinas, sementes e equipamentos em ação estadual

Recursos do Proacinq e convênios federais ampliam estrutura produtiva rural

O Governo de Mato Grosso do Sul destinou R$ 7,4 milhões para fortalecer a agricultura familiar em diversas regiões do estado, em uma ação voltada ao aumento da produção e à melhoria das condições de trabalho no campo. A iniciativa é coordenada pela Agraer e pela Semadesc e contempla a entrega de 7.062 itens entre máquinas, sementes e equipamentos, beneficiando agricultores de 51 municípios sul-mato-grossenses por meio de recursos do Proacinq e de convênios firmados com o Governo Federal, com apoio de parlamentares estaduais e federais na viabilização dos investimentos.

No conjunto das entregas estão caminhões, implementos agrícolas e insumos destinados a ampliar a mecanização e a eficiência das pequenas propriedades rurais, além de sementes de feijão, milho, arroz e hortaliças que reforçam a diversidade produtiva. A ação também fortalece a assistência técnica e a extensão rural, ampliando o suporte às famílias agricultoras e contribuindo para o desenvolvimento regional.

Com os investimentos, o governo estadual busca consolidar uma política de desenvolvimento sustentável no campo, promovendo mais produtividade, segurança alimentar e melhores condições de renda para a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.