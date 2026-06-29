Governo de MS investe R$ 125 milhões em Nova Andradina

Com praticamente R$ 125 milhões em investimentos em Nova Andradina, o Governo de MS autorizou o início de obras importantes de infraestrutura urbana e rodoviária no município. O governador Eduardo Ridel assinou ordem para contratação integrada da rodovia MS-134, nesta sexta-feira (26), durante agenda de trabalho na região. A obra recebe mais de R$ 96,3 milhões em investimentos.

“Em cinco anos, o Mato Grosso do Sul estará transformado por meio desses investimentos, aliados a avanços significativos na educação e na saúde. As mudanças em Nova Andradina, no Vale do Ivinhema, serão resultados de tudo que está sendo contratado, com desenvolvimento e oportunidade de emprego e renda”, disse o governador.

Como parte do programa MS Ativo Municipalismo II, o governador ainda autorizou a licitação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Nova Casa Verde – com mais de R$ 5,5 milhões em investimentos.

Outra obra importante de infraestrutura urbana é a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Tropical – com R$ 3,7 milhões, também do MS Ativo Municipalismo II. Para a população, as obras contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida.

“A rodovia MS-134, cruzará com a MS-040 até alcançar a BR-262, partindo das proximidades de Casa Verde, onde formalizamos a pavimentação. O Jardim Tropical continuará sendo contemplado e vamos expandir a pavimentação e o saneamento por toda a cidade”, disse Riedel.

Durante a agenda também foi abordada a concessão das rodovias BR-262 e BR-267, situadas nas imediações de Casa Verde, e a reestruturação da malha viária do Vale do Ivinhema. Isso engloba a pavimentação da MS-141 e os trechos que conectam ao município a MS-276. “Está prevista a restauração completa de mais de 700 quilômetros de pavimento, para o segundo semestre”, disse Riedel.

Também foi formalizada a ordem de início de serviço para obra de reconformação de bacia e contenção de processo erosivo no Bairro Horto Florestal, e ainda o projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação da rodovia MS-141, numa extensão aproximada de 89 km, entre Nova Andradina e Angélica, com mais de R$ 3,9 milhões em recursos.

“Celebramos o aporte de R$ 125 milhões essenciais para estradas, controle de erosão e pavimentação urbana, mas principalmente a visão estratégica por trás dessas obras. A infraestrutura é o meio, mas o nosso objetivo final é garantir à população paz, tranquilidade, geração de emprego e renda. Buscamos promover o desenvolvimento necessário para que cada cidadão possa realizar seus projetos de vida”, disse o governador.