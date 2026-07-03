As Dez Mais

Sexta, 3 de julho de 2026.

HOJE É DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO!

Hoje na Festa dos 169 anos de Paranaíba: Mayara e Maraísa!

Manchetes do Correio do Estado:

-Boca de fumo tem movimento à luz do dia na “cracolândia” da Capital…

-Disputa entre Pollon e Contar para o Senado racha o PL em MS…

-Novo “barão” do tapa-buracos tem 116 milhões em contratos…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Praga de urubu magro não mata cavalo gordo”

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista semanal que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Manhã começou mal em Campo Grande. Por volta de 6.30 um bimotor Sêneca da Amapil, que havia decolado do Aeroporto Municipal Santa Maria, caiu nas imediações matando o piloto e uma turista estrangeira.

2ª)

O forte nevoeiro sobre a Capital impediu a localização dos destroços da aeronave. Os nomes das vítimas também não foram liberados. É mais uma tragédia na nossa aviação, só que, desta vez, aqueles velhos procedimentos investigatórios não irão acontecer.

3ª)

Faleceu ontem o Carlão, que fazia dupla com a Cleonir. Animou muitas festas, embalou muitos sonhos. Que Deus o tenha.

4ª)

Alcides Bernal deverá passar por procedimento cirúrgico, mas isso não lhe dá o direito de ganhar uma domiciliar. O crime por ele cometido foi grave e no presídio onde está a enfermaria reúne todas as condições de prestar-lhe boa assistência…

5ª)

Comoção geral no sepultamento do Sd. Marcelo Pimenta, da Polícia Militar em Corumbá. A cidade parou para aplaudi-lo. Foi enterrado com honras militares. Aos familiares as nossas condolências.

6ª)

A RRBarros Soluções e Construções Ltda é a nova responsável pelo tapa-buracos em Campo Grande. A empresa é boa, possui qualidade de serviços e possui 116 milhões em contratos…

7ª)

Em São Paulo o helicóptero Água da Polícia Militar localizou e prendeu em Florínea, um helicóptero que saiu de Ponta Porã com uma carga de 300 quilos de pasta-base de cocaína. Perseguido o helicóptero do tráfico aterrissou, o piloto tentou fugir, masw acabou preso.

8ª)

Acidente próximo a S. Gabriel D’Oeste envolve3ndo um ônibus com trabalhadores e uma carreta-cegonheira, feriu 25 pessoas que foram hospitalizadas. Outras 25 se feriram levemente. O fato aconteceu na ‘estrada da morte’ a Br-163.

9ª)

O plano de tapa-buracos apresentado pela prefeita Adriane Lopes ao Tribunal de Contas promete mudar a vida em Campo Grande. Estão previstos investimentos de 280 milhões de reais.

10ª)

E ATENÇÃO!

Identificado o piloto do bimotor da Amapil PT-WYQ, que caiu nesta manhã em Campo Grande: É o Comandante Henrique Martin.

Chicotadas do dia!

A diretoria da FIEMS caiu na mira das denúncias que apontam um suposto ‘esquema’ para mantar contratos milionários de tecnologia dentro do Sistema ‘S’ utilizando empresa laranja. O presidente da FIEMS rí do noticiário como se fosse inatingível. Merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!.

Aniversariantes:

Eder Pereira; Wilson Aquino; Mariana Zorzo; Anny Cristina; Mônica Thaís Quadros; Mariana Leal Capilé; Jair Leão Jara; Maurício Mazzi; Bruno Insfran; Wilson Massaharu Inagaki; Jaime Caldeira e Rihad Nahas.

Carnêt Social: a página elegante da cidade:

Prefeitos: Guga (Jardim), Josmail (Bonito), Fabinho (Miranda), Gabriel (Corumbá e Girleide de Bodoquena; Aurélio Bonatto: pré-candidato a deputado estadual; Odilon Ribeiro: ex-prefeito de Aquidauana; Rogério Roher: vice-prefeito de São Gabriel D’Oeste e vereador Ricardo Bannak de Chapadão do Sul.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui