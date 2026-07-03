Santullo representa senadora Tereza Cristina em entrega de investimentos para Nova Andradina.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em Nova Andradina representando a senadora Tereza Cristina, ao lado do prefeito Dr. Leandro Fedossi, do presidente da Câmara, professor Fábio Zanata, vereadores e vereadoras, secretários e secretarias e lideranças locais, em mais uma importante entrega de investimentos para o município.

Foram entregues 7 novos veículos que passam a integrar a frota da Saúde, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no transporte de pacientes, especialmente aqueles que realizam tratamento de hemodiálise. A aquisição foi viabilizada por meio de emenda parlamentar da senadora Tereza Cristina no valor de R$ 600 mil, somada à contrapartida da Prefeitura, totalizando um investimento de R$ 1,12 milhão.

Também foi entregue um novo caminhão basculante para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, fortalecendo os trabalhos de infraestrutura, manutenção de estradas rurais e serviços urbanos.

Parcerias que geram resultados concretos, fortalecem os municípios e melhoram a qualidade de vida da população. Parabéns ao prefeito Dr. Leandro Fedossi e toda sua equipe pelo trabalho realizado em Nova Andradina.

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