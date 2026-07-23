Palmeiras faz melhor primeiro turno da história

Verdão encerra turno com campanha histórica

Milton
Publicado por Milton
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Equipe fecha turno com ataque eficiente, defesa sólida e liderança dentro e fora de casa

O Palmeiras encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos ao vencer o Coritiba por 3 a 1, na noite de quarta-feira, no Couto Pereira. Com o resultado, o Verdão chegou aos 44 pontos em 19 rodadas, somando 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A equipe também alcançou 14 jogos de invencibilidade e se destacou pelo equilíbrio entre ataque e defesa, com 33 gols marcados e apenas 14 sofridos, a melhor marca defensiva da competição.

Além disso, o clube terminou a primeira metade do campeonato como o melhor mandante, com 85% de aproveitamento, e também assumiu a liderança no desempenho como visitante. A campanha supera a registrada em 2025, quando o Palmeiras somou 39 pontos no primeiro turno, mas terminou atrás do Flamengo na classificação.

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