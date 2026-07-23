Chamados da GCM aumentam 30%

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) divulgou o balanço operacional do primeiro semestre de 2026, período marcado pelo aumento da demanda pelos serviços da corporação e pela reorganização das equipes para ampliar a eficiência dos atendimentos. Nos seis primeiros meses do ano, o número de ligações recebidas pelo telefone 153 cresceu 30% em comparação ao mesmo período de 2025, totalizando 15.585 chamados.

Para atender esse aumento, a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) promoveu a otimização do emprego do efetivo, reforçando o patrulhamento preventivo e reorganizando as equipes conforme as necessidades de cada região da Capital. Ao longo do semestre, a Guarda registrou 13.050 boletins de atendimento, consolidando sua atuação nas ações de segurança, fiscalização e proteção da população.

“O aumento dos chamados demonstra que a população reconhece e confia no trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Diante desse cenário, reorganizamos nossas equipes para otimizar os serviços prestados, fortalecer o patrulhamento preventivo e ampliar nossa capacidade de resposta. Hoje conseguimos direcionar o efetivo de forma mais estratégica, garantindo mais agilidade nos atendimentos e maior presença da Guarda nas regiões onde a demanda é mais intensa”, destaca o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis.

Entre os principais resultados do período estão a recuperação de 42 veículos, a apreensão de 560 quilos de drogas e a geração de 13.050 boletins de atendimento. A corporação também intensificou o trabalho de fiscalização e prevenção por meio das unidades especializadas.

A Patrulha Maria da Penha realizou 1.525 ações e fiscalizações durante o semestre, incluindo 645 fiscalizações de medidas protetivas, 700 acompanhamentos telefônicos às assistidas, 121 reconduções ao lar e 44 retiradas de pertences. O trabalho contínuo das equipes também garantiu o acompanhamento permanente de mulheres atendidas pela Guarda, com visitas periódicas para reforçar o cumprimento das medidas protetivas e oferecer suporte às vítimas de violência doméstica.

Já o Grupo Especializado de Motopatrulhamento (Gemop) abordou 851 pessoas e 90 veículos, apreendeu 391 quilos de drogas e efetuou 13 prisões, reforçando o combate à criminalidade por meio do patrulhamento ostensivo.

O balanço do primeiro semestre também demonstra o fortalecimento das ações preventivas desenvolvidas pela corporação, com atuação direcionada às regiões de maior demanda e foco na proteção da população, contribuindo para respostas mais rápidas às ocorrências e maior eficiência dos serviços prestados.

O atendimento a emergências e denúncias segue disponível 24 horas por dia pelo telefone 153. O serviço é gratuito e pode ser acionado pela população em qualquer região da Capital.