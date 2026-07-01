Representando a senadora Tereza Cristina, Marco Santullo participa da entrega de recursos em Rio Brilhante

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Representando a senadora Tereza Cristina, Marco Santullo esteve nesta semana em Rio Brilhante ao lado do prefeito Lucas Foroni e de sua equipe para acompanhar a entrega de importantes investimentos destinados ao município.

Os recursos contemplam diferentes áreas da administração pública e têm como objetivo fortalecer os serviços oferecidos à população. Entre as conquistas estão o repasse de R$ 500 mil para a Saúde, a aquisição de um micro-ônibus para atender a Assistência Social e a destinação de R$ 380 mil para a compra de equipamentos para o hospital municipal.

Marco Santullo destacou a importância da parceria entre os municípios e o mandato da senadora Tereza Cristina na busca por melhorias para a população.

“São investimentos que contribuem diretamente para a qualidade dos serviços públicos e para o bem-estar das famílias. Seguimos trabalhando, ao lado da senadora Tereza Cristina e das lideranças municipais, para levar mais desenvolvimento e oportunidades aos municípios de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A entrega reforça o compromisso com o fortalecimento da saúde pública, da assistência social e da estrutura hospitalar de Rio Brilhante, garantindo mais qualidade de vida e melhores condições de atendimento à população.


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