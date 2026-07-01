Ibama lança sistema de rastreamento de mercúrio contra garimpo ilegal

Rastreio-Hg reforça controle ambiental e fiscalização no país

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Ibama

Nova plataforma amplia transparência na cadeia do mercúrio metálico

O Ibama lançou o sistema Rastreia-Hg, uma plataforma nacional de rastreamento do mercúrio voltada ao controle da cadeia de circulação da substância no Brasil. A iniciativa tem como objetivo aumentar a fiscalização sobre a origem, o transporte e o uso do metal, especialmente para coibir o fornecimento ao garimpo ilegal. O anúncio foi feito em Brasília (DF) durante programação ambiental.

O sistema permitirá o monitoramento tanto do mercúrio de origem legal quanto de sua destinação, ampliando a transparência em atividades autorizadas, como análises laboratoriais e processos industriais. Também vai reforçar o controle sobre resíduos de atividades que utilizam a substância, contribuindo para a redução de irregularidades e para o cumprimento de normas ambientais.

Com a nova ferramenta, o Ibama busca fortalecer o combate à mineração ilegal e reduzir os impactos ambientais e à saúde causados pelo mercúrio. A expectativa é que a plataforma aumente a capacidade de fiscalização do Estado e alinhe o Brasil às diretrizes internacionais da Convenção de Minamata, que trata da eliminação dos riscos associados ao metal pesado.

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