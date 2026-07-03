Dr. Victor Rocha destaca importância da participação popular na 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campo Grande

Campo Grande realiza, nos dias 3 e 4 de julho, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, um dos principais espaços de diálogo entre gestores, profissionais da saúde, usuários do SUS e a sociedade civil para discutir propostas que vão contribuir com os rumos da saúde pública no município.

Médico e vereador, Dr. Victor Rocha reforça a importância da participação da população no evento e destaca que fortalecer o Sistema Único de Saúde passa, necessariamente, pelo diálogo e pela construção coletiva.

“Defender o SUS é defender a vida. A Conferência Municipal de Saúde é o momento em que a população tem voz para apresentar propostas, apontar desafios e ajudar a construir políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. Uma saúde pública de qualidade se faz com participação social”, afirma o parlamentar.

Reconhecido por sua atuação em defesa da saúde pública, Victor Rocha tem pautado seu mandato na busca por iniciativas que ampliem o acesso aos serviços, promovam a humanização do atendimento e fortaleçam a rede municipal de saúde. Para o vereador, ouvir quem utiliza o SUS diariamente é essencial para que as decisões atendam às necessidades reais da população.

A 10ª Conferência Municipal de Saúde será realizada na sede da FETEMS, em Campo Grande, reunindo representantes dos diversos segmentos da sociedade para debater propostas que servirão de base para as próximas etapas de planejamento da política pública de saúde.