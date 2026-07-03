Dr. Victor Rocha destaca importância da participação popular na 10ª Conferência Municipal de Saúde de Campo Grande

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Campo Grande realiza, nos dias 3 e 4 de julho, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, um dos principais espaços de diálogo entre gestores, profissionais da saúde, usuários do SUS e a sociedade civil para discutir propostas que vão contribuir com os rumos da saúde pública no município.

Médico e vereador, Dr. Victor Rocha reforça a importância da participação da população no evento e destaca que fortalecer o Sistema Único de Saúde passa, necessariamente, pelo diálogo e pela construção coletiva.

“Defender o SUS é defender a vida. A Conferência Municipal de Saúde é o momento em que a população tem voz para apresentar propostas, apontar desafios e ajudar a construir políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. Uma saúde pública de qualidade se faz com participação social”, afirma o parlamentar.

Reconhecido por sua atuação em defesa da saúde pública, Victor Rocha tem pautado seu mandato na busca por iniciativas que ampliem o acesso aos serviços, promovam a humanização do atendimento e fortaleçam a rede municipal de saúde. Para o vereador, ouvir quem utiliza o SUS diariamente é essencial para que as decisões atendam às necessidades reais da população.

A 10ª Conferência Municipal de Saúde será realizada na sede da FETEMS, em Campo Grande, reunindo representantes dos diversos segmentos da sociedade para debater propostas que servirão de base para as próximas etapas de planejamento da política pública de saúde.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Governo flexibiliza desconto na conta de luz para produtores rurais

Milton - 0
Nova regra facilita acesso ao benefício tarifário para produtores rurais Produtores rurais que utilizam energia elétrica na irrigação e na aquicultura passaram a contar com...
Leia mais

Morre Hikaru Kurosaki, o lendário Jaspion, aos 64 anos

Milton - 0
Trajetória inclui dublês, televisão e fama internacional nos anos 1980 Hikaru Kurosaki, ator japonês conhecido mundialmente por interpretar o herói de O Fantástico Jaspion, morreu...
Leia mais

Amazônia sequencia pela primeira vez o genoma do açaí

Milton - 0
Mapeamento genético abre novas fronteiras para a bioeconomia Cientistas da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Embrapa Amazônia Oriental concluíram o primeiro sequenciamento do...
Leia mais

Imprensa croata acusa arbitragem de “roubo” após eliminação para Portugal

Milton - 0
Jornais criticam VAR e ironizam decisão que anulou gol da Croácia A imprensa croata reagiu com fortes críticas à arbitragem após a derrota por 2...
Leia mais