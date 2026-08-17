Dwayne Quamina morre aos 40 anos

Ex-top 10 do Mr. Olympia, Dwayne Quamina morre aos 40

O fisiculturista norte-americano Dwayne Quamina morreu aos 40 anos no domingo (16). A informação foi confirmada pela esposa do atleta, Leah Jerez, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada pela família. Quamina era conhecido no circuito profissional e teve como principal resultado a 10ª colocação no Mr. Olympia de 2018, na categoria 212, destinada a atletas de até 96 Kg.

O atleta havia anunciado a aposentadoria em 2020, mas voltou a competir em 2025. No retorno, conquistou o terceiro lugar no Chicago Pro e, dias antes da morte, terminou na sexta posição do Lenda Murray Atlanta Pro. Antes da carreira no fisiculturismo, Quamina serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos.

A morte repercutiu entre fãs e integrantes da modalidade, que lamentaram a perda do atleta.