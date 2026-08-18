Odilon Ribeiro dá início à campanha para deputado estadual com adesivaço em Aquidauana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro deu o pontapé inicial em sua campanha eleitoral com a realização de um grande adesivaço em sua terra natal, a cidade de Aquidauana. A ação mobilizou apoiadores, lideranças locais e centenas de motoristas em um ato que marcou o início das atividades de rua da sua candidatura.

Durante a mobilização, veículos receberam o material gráfico da campanha em um ambiente festivo e de aproximação com os eleitores. “Centenas de veículos adesivados, inúmeros abraços, palavras de apoio e incentivo. Isso aquece nosso coração! Bora pra cima”, celebrou o candidato ao avaliar a receptividade da população.

O evento em Aquidauana representa o ponto de partida de um roteiro mais amplo que pretende percorrer diversos municípios de Mato Grosso do Sul. O objetivo das agendas é apresentar propostas voltadas ao desenvolvimento regional, fortalecendo a representatividade e o diálogo direto com a população na busca por uma vaga na Assembleia Legislativa.

“Ver a nossa gente em Aquidauana nas ruas, demonstrando todo esse carinho e apoio logo no primeiro dia, dá um gás enorme para a nossa caminhada. Não é apenas um adesivaço, é a renovação de um compromisso com a minha terra natal e com todo o estado. Já estou rodando Mato Grosso do Sul de ponta a ponta, levando propostas sérias, esperança e a certeza de que a Assembleia Legislativa terá uma voz firme e dedicada a trabalhar pela nossa população”, finalizou Odilon Ribeiro.

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