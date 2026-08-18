Cabra dada de presente na formatura viraliza na internet

Estudante ganha cabra de presente após concluir curso

Promise Okoro, de 23 anos, concluiu o curso de tecnologia farmacêutica na Nigéria e esperava uma comemoração tradicional após as provas finais. Amigos estavam reunidos do lado de fora da instituição, com música, fotos e mensagens nas camisas. A surpresa veio quando Chinyere, mãe do estudante, apareceu conduzindo uma cabra. O animal foi levado até a multidão como presente de formatura, provocando gritos, risadas e muita curiosidade entre os colegas.

Inicialmente, Promise pensou que a agitação poderia indicar um pedido de casamento. Ao perceber que a surpresa era uma cabra, ele ficou emocionado e disse ter ficado muito feliz com o gesto da mãe. O animal ainda não recebeu um nome, mas já ganhou destaque após a cena viralizar.

Segundo Promise, a cabra também tem um gosto curioso: gosta de comer arroz frito.