Cabra dada de presente na formatura viraliza na internet

Promise Okoro, de 23 anos, esperava uma comemoração tradicional, mas foi surpreendido pela mãe com uma cabra

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Estudante ganha cabra de presente após concluir curso

Promise Okoro, de 23 anos, concluiu o curso de tecnologia farmacêutica na Nigéria e esperava uma comemoração tradicional após as provas finais. Amigos estavam reunidos do lado de fora da instituição, com música, fotos e mensagens nas camisas. A surpresa veio quando Chinyere, mãe do estudante, apareceu conduzindo uma cabra. O animal foi levado até a multidão como presente de formatura, provocando gritos, risadas e muita curiosidade entre os colegas.

Inicialmente, Promise pensou que a agitação poderia indicar um pedido de casamento. Ao perceber que a surpresa era uma cabra, ele ficou emocionado e disse ter ficado muito feliz com o gesto da mãe. O animal ainda não recebeu um nome, mas já ganhou destaque após a cena viralizar.

Segundo Promise, a cabra também tem um gosto curioso: gosta de comer arroz frito.

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