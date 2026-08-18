Câmara busca soluções para fortalecer setor leiteiro

Concorrência com importações do Mercosul também preocupa produtores e parlamentares

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realiza audiência pública para discutir a criação de um contrato futuro de leite no Brasil. A proposta busca reduzir riscos e aumentar a previsibilidade de preços no setor. O debate foi solicitado pelo deputado Cobalchini (MDB-SC), que defende maior estabilidade econômica para produtores diante da oscilação dos preços e do aumento dos custos de produção.

Segundo o parlamentar, a concorrência com leite importado de países do Mercosul, em condições consideradas mais favoráveis, amplia as dificuldades enfrentadas pelos produtores brasileiros e ameaça a sustentabilidade da atividade. A criação do contrato futuro na B3 é apontada como uma alternativa para melhorar o planejamento financeiro de produtores, cooperativas e indústrias.

A medida também pode ampliar a segurança para investimentos e fortalecer a cadeia produtiva do leite.