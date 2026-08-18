Conflito entre Irã, Israel e EUA atinge aviação civil

Guerra provoca prejuízos à frota aérea do Irã

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Parte dos aviões estava em operação, enquanto outros permaneciam no solo para retirada de peças

Segundo a ministra iraniana dos Transportes, Farzaneh Sadeq, cerca de 100 aeronaves civis foram danificadas ou destruídas durante a primeira fase da guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. O período contabilizado pelo governo vai de 28 de fevereiro a 8 de abril, quando uma trégua entrou inicialmente em vigor. Os ataques atingiram aeroportos de Teerã, Bushehr, Mashhad e Bandar Abbas.

De acordo com Sadeq, apenas oito das aeronaves destruídas estavam em operação antes dos ataques. As demais estavam paradas e eram utilizadas principalmente como fonte de motores e peças de reposição. O governo iraniano não informou os modelos e as companhias afetadas em todos os casos, e os números não foram verificados de forma independente.

O conflito agrava ainda mais as dificuldades da aviação iraniana, que já enfrenta restrições para obter peças devido às sanções internacionais.

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