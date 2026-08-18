Veterinária morre após ataque de cão do Senado em Brasília

Polícia investiga as circunstâncias do ataque, inicialmente tratado como acidente de trabalho

A médica-veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, morreu nesta terça-feira (18), após ser atacada por um cão do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal, em Brasília. O ataque ocorreu pela manhã, durante o atendimento do animal nas dependências do canil da instituição.

Segundo as informações divulgadas, o cão, da raça pastor-belga-malinois, estava sobre uma maca quando atacou a profissional. Vitória sofreu uma grave lesão em uma artéria do pescoço, teve parada cardiorrespiratória e recebeu os primeiros socorros ainda no local.

A veterinária foi encaminhada em estado crítico ao Hospital de Base do Distrito Federal, onde passou por cirurgia de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde.

A 5ª Delegacia de Polícia de Brasília investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do ataque e as condições de segurança no canil. Vitória era contratada por uma empresa terceirizada responsável pelos cuidados veterinários dos animais do Senado. A instituição informou que prestou atendimento imediato e oferece suporte à família.