Junta Municipal declara de interesse público projeto doHospital Universitário Binacional em Pedro Juan Caballero

Projeto arquitetônico e assistencial engloba mais de 3 mil metros quadrados de área construída

Em uma decisão considerada um marco para a infraestrutura de saúde da fronteira entre o Paraguai e o Brasil, a Junta Municipal de Pedro Juan Caballero aprovou, nesta terça-feira, 11, oficialmente a declaração de interesse público e municipal para o projeto do Hospital Universitário Binacional.

A iniciativa, idealizada e impulsionada pelo empresário binacional e CEO da Universidad Interamericana, Aparecido Carlos Bernardo, prevê a implantação de um moderno complexo hospitalar focado em assistência de alta complexidade e formação acadêmica.



O empreendimento será edificado em uma área estratégica no bairro Jardim Aurora, em frente à praça local.O projeto arquitetônico e assistencial engloba mais de 3 mil metros quadrados de área construída, projetados para atender aos rigorosos critérios do Conselho Nacional de Educação Superior do Paraguai (CONES) e garantir padrões internacionais de atendimento médico.

A unidade hospitalar binacional tem projeto com capacidade para cerca de 60 leitos destinados ao internamento e à observação de pacientes.



Além de centro cirúrgico avançado, quatro salas cirúrgicas equipadas para procedimentos de alta complexidade, sendo duas delas estruturadas no formato “arena” — modelo que permite a alunos e residentes acompanhar as operações em tempo real sem comprometer o campo estéril.



Atendimento integral, com a oferta de consultas especializadas, exames de diagnóstico por imagem e suporte emergencial.

O funcionamento prevê o modelo de integração acadêmica e assistência de alta complexidade.



Além do impacto direto na assistência à população, o Hospital Universitário Binacional atuará como hospital-escola. A estrutura servirá de base para internatos, estágios supervisionados e atividades práticas dos acadêmicos do curso de Medicina da Universidad Interamericana.

A proposta liderada por Carlos Bernardo visa preencher uma lacuna histórica de serviços de alta complexidade na região de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para grandes centros urbanos e fortalecendo o ecossistema de saúde e inovação na fronteira seca.



Com o respaldo oficial do Poder Legislativo municipal de Pedro Juan Caballero, a expectativa dos idealizadores é que a construção traga desenvolvimento econômico, atração de especialistas médicos e um salto na qualidade de vida para os moradores de ambos os lados da linha divisória.