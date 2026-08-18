Sushi em tubo, viral nas redes sociais, chega a Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma nova forma de comer sushi tem conquistado adeptos ao redor do mundo e, agora, também é possível experimentá-la em Campo Grande. O Pop Sushi, tendência que viralizou nas redes sociais, já está disponível no Gendai, restaurante japonês localizado no Norte Sul Plaza. O formato substitui o tradicional prato pelo tubo: compacto, prático e pensado para quem busca comodidade sem abrir mão da experiência. Basta despejar o molho shoyu dentro do recipiente e empurrar o conteúdo para cima, saboreando cada pedaço à medida que ele sobe.

No restaurante, os sabores disponíveis são big uramaki de salmão e big hot philadelphia. O preço é fixo, R$ 39,90, e também pode ser adquirido em combo com uma Coca-Cola por R$ 45,90.

De acordo com o gerente do local, Adriano Hermeto, o grande diferencial é a praticidade na hora de comer. “Dá para comer andando, dá para comer no cinema, por exemplo, então é muito bacana. E é um uramaki maior do que o tradicional, aquele que servimos no prato”, explica.

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