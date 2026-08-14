Dr. Victor cobra ativação de anexo da UBS Caiçara

Anexo com cinco consultórios está construído, mas ainda depende de equipamentos e mobiliário para funcionar

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Vereador fiscaliza UBS Caiçara e pede ampliação do atendimento

O vereador Dr. Victor Rocha esteve na quarta-feira (12) na UBS Caiçara, em Campo Grande, após receber reclamações de moradores sobre a falta de espaço e as condições de atendimento. A unidade atende mais de 12 mil pessoas distribuídas em quatro equipes de Saúde da Família.

Durante a fiscalização, o parlamentar verificou que as equipes de enfermagem compartilham o mesmo ambiente, o que provoca congestionamento e dificulta a privacidade dos pacientes. Segundo ele, a estrutura atual precisa ser ampliada para garantir melhores condições de trabalho e atendimento.

Ao lado da UBS existe um anexo construído em parceria com a MRV, com cinco consultórios que poderiam aumentar a capacidade da unidade. O espaço, porém, ainda depende de equipamentos, mobiliário, materiais de escritório e outros itens para entrar em funcionamento.

Dr. Victor entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para apresentar as demandas e cobrar providências para a estruturação do anexo. O vereador também avaliou que houve melhora no abastecimento de medicamentos e afirmou que continuará acompanhando a situação até que o espaço seja incorporado à rotina de atendimento.

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