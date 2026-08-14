Ratos começam a “falar” depois de serem geneticamente modificados.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Cientistas da Universidade Rockefeller e do Laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York, realizaram um experimento que fez ratos emitirem vocalizações mais complexas após receberem uma mutação genética exclusiva dos humanos. O gene em questão é o NOVA1, um regulador genético que influencia o desenvolvimento neural. Após terem sofrido a mutação, os ratos passaram a se comunicar por um vocabulário mais complexo, como o dos humanos.

O resultado foi que os filhotes que receberam a mutação passaram a emitir sons mais agudos, enquanto machos adultos apresentaram vocalizações mais complexas ao interagir com as fêmeas. Segundo os cientistas, a mutação no NOVA1 pode ter sido crucial para a evolução da linguagem humana. Se eles estiverem certo, pode ter sido este gene que diferenciava os Homo sapiens de outros hominídeos. Estudos também indicam que neandertais não possuíam essa variação genética, sugerindo que ela surgiu após a divergência evolutiva dessas espécies. 

Os cientistas continuam investigando como essa mutação afeta o controle da frequência e do tom da voz, além de explorar sua relação com aprendizado associativo e a coordenação motora, uma vez que o gene NOVA1 está envolvido em transtornos psiquiátricos graves. Esta pesquisa pode ser fundamental para sabermos mais detalhes as origens da comunicação humana e o papel vital das mutações genéticas no desenvolvimento da linguagem.

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