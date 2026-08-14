Homem é morto a tiros em ataque brutal em MS

Valmir Aparecido da Cruz, de 42 anos, foi baleado na região central da cidade

Valmir Aparecido da Cruz, de 42 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (14), na Rua 14, região central de Chapadão do Sul. Moradores ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar. A vítima foi encontrada gravemente ferida e recebeu tentativa de socorro por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram ter visto duas pessoas rondando o local no momento do crime, porém não conseguiram fornecer detalhes dos suspeitos.

Segundo a esposa de Valmir, ele vinha recebendo ameaças e se envolvendo em desentendimentos. Na quinta-feira (13), um homem teria ido até a residência do casal, onde discutiu com a vítima e a ameaçou com um facão. A Polícia Civil investiga se a ameaça registrada no dia anterior tem relação com o assassinato.

O suspeito citado pela esposa não havia sido localizado até o fechamento desta matéria, e as investigações buscam esclarecer a motivação e identificar os responsáveis pelos disparos.