DOURADOS: Prefeitura realiza 8º Varal Solidário e Campanha do Agasalho ultrapassa 29 mil peças doadas

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou na manhã desta sexta-feira (14) o oitavo Varal Solidário da Campanha do Agasalho 2026. Com a ação, a iniciativa ultrapassou a marca de 29,6 mil peças arrecadadas e destinadas à população em situação de vulnerabilidade social.

Desta vez, o Varal Solidário foi realizado no Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Dorcelina Folador, reunindo roupas femininas, masculinas e infantis, além de calçados, cobertores e outros itens de inverno, além de itens de verão. A ação contou com a presença do prefeito Marçal Filho, da primeira-dama Patrícia Leite, madrinha da campanha, de equipes da Semas e do vereador Alex Cadeirante.

Durante a atividade, o prefeito Marçal Filho agradeceu o envolvimento da população, das empresas e das equipes responsáveis pela organização da campanha, destacando que a iniciativa tem como principal objetivo atender quem mais precisa, especialmente durante o período de baixas temperaturas.

“Conseguir apoiar tantas pessoas que necessitam de roupas, calçados e cobertores foi possível graças a essa equipe maravilhosa, à primeira-dama, que abraçou a causa, às empresas e à sociedade. Isso é o que peço sempre às minhas equipes: que olhem com sensibilidade para as pessoas que mais precisam, principalmente durante o período de frio em Dourados. Apesar de ser um período curto, o frio é muito intenso”, afirmou.

Iniciativa ultrapassou a marca de 29,6 mil peças arrecadadas e destinadas à população em situação de vulnerabilidade social

A primeira-dama Patrícia Leite destacou a qualidade das peças disponibilizadas e a organização do Varal Solidário, que permite aos beneficiários escolherem os itens de acordo com suas necessidades.

“Ficamos muito felizes em poder chegar a quase 30 mil peças doadas. Priorizamos a qualidade dessas peças para melhor atender a população douradense. É também um cuidado do nosso prefeito”, ressaltou.

Para o coordenador do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Dorcelina Folador, Rodrigo Pereira de Morais, a realização do Varal Solidário no espaço demonstra o compromisso da gestão municipal com ações que contribuem diretamente para melhorar a qualidade de vida da população.

“Quero agradecer todo o empenho do prefeito Marçal e da primeira-dama Patrícia, que estão trabalhando para melhorar a vida dos cidadãos douradenses. Hoje é um dia excepcional aqui no Dorcelina Folador. Temos várias peças para o frio e as pessoas poderão escolher o que precisam. Tudo foi muito bem organizado, com muita dedicação das equipes. São peças de qualidade, com livre escolha, e vemos um trabalho constante para agregar à vida dos douradenses”, afirmou.

Entre as pessoas que aproveitaram a ação estava Josefa Aparecida Ferreira, de 77 anos, frequentadora das atividades do Centro. Ela escolheu algumas peças para si e para o marido e também aproveitou a oportunidade para ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade. “É uma maravilha uma ação assim, que ajuda a gente e outras pessoas. Peguei algumas peças para doar também”, contou.

ALDEIA JAGUAPIRU

A Campanha do Agasalho segue com a realização dos Varais Solidários em diferentes regiões do município. Na próxima semana, a ação será realizada no Espaço Originários, na Aldeia Jaguapiru, onde estarão disponíveis aproximadamente 4,5 mil peças para atender as famílias da comunidade.